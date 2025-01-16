Разрушение энергетической инфраструктуры Украины Россией не угрожает энергобезопасности ЕС, - ЕК

"Вчера нам сообщили об атаке на надземный объект этого подземного хранилища газа на западе Украины. Мы находимся в постоянном контакте с Украиной и ведем переговоры, чтобы оценить точный масштаб прежде всего ущерба, а также и любые признаки ситуации с безопасностью поставок в Украину. Согласно нашей последней информации, которую мы имеем по этому поводу, нет никаких непосредственных рисков для безопасности поставок газа в ЕС", - сказала Анна-Кайса Иконен.

По ее словам, Еврокомиссия вместе с секретариатом энергетического сообщества продолжают внимательно следить за ситуацией. Она также заявила, что за атаками на энергетическую инфраструктуру Украины в ЕС "наблюдают уже более двух лет".

"Мы осуждаем непрерывные атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Украинская энергетическая система находится под чрезвычайным давлением после беспощадных атак российских вооруженных сил. И, к сожалению, ожидается, что Россия, скорее всего, продолжит нацеливаться на критически важную энергетическую инфраструктуру. ЕС продолжает поддерживать украинский народ и оказывать беспрецедентную поддержку в этом отношении", - добавила Иконен.