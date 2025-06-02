Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки

1 червня 2025 року дрони атакували чотири аеродроми росіян. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на українські OSINT-спільноти та моніторингові Telegram-канали.
Так, 1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Особливий інтерес в Українців викликало ураження аеродрому "Бєлая". який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною. Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.
Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:
Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з’явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.
На знімку чітко видно, що 3 Ту-95МС були вщент знищено і один пошкоджено. Крім того, під нищівний удар потрапив один Ту-22М3.
1 червня 2025 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російських військових аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники
Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Івановській областях.
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