Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки

Так, 1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Особливий інтерес в Українців викликало ураження аеродрому "Бєлая". який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною. Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.

Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:

39 Ту-22М3;

30 МіГ-31;

7 Ту-160;

6 Ту-95МС;

2 Іл-78М;

6 Ан-26;

2 Ан-12

Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з’явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.

На знімку чітко видно, що 3 Ту-95МС були вщент знищено і один пошкоджено. Крім того, під нищівний удар потрапив один Ту-22М3.