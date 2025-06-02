Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

1 июня 2025 года дроны атаковали четыре аэродрома россиян. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинские OSINT-сообщества и мониторинговые Telegram-каналы.
Так, 1 июня под атаки дронов попали чотири военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Особый интерес у Украинцев вызвало поражение аэродрома "Белая", который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Именно туда в последнее время были передислоцированы большинство Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.
Известно, что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:
Очевидцы ранее заявили, что прозвучало более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.
На снимке четко видно, что 3 Ту-95МС были полностью уничтожены и один поврежден. Кроме того, под сокрушительный удар попал один Ту-22М3.
1 июня 2025 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина", направленную на поражение российских военных аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики
Ударам подверглись по меньшей мере четыре военных аэродрома в России, в частности в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях.
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