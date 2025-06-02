Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

Так, 1 июня под атаки дронов попали чотири военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Особый интерес у Украинцев вызвало поражение аэродрома "Белая", который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Именно туда в последнее время были передислоцированы большинство Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Известно, что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:

39 Ту-22М3;

30 МиГ-31;

7 Ту-160;

6 Ту-95МС;

2 Ил-78М;

6 Ан-26;

2 Ан-12

Очевидцы ранее заявили, что прозвучало более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.

На снимке четко видно, что 3 Ту-95МС были полностью уничтожены и один поврежден. Кроме того, под сокрушительный удар попал один Ту-22М3.