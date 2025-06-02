ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки

Росія, Понеділок 02 червня 2025 05:23
UA EN RU
Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки Фото: Аеродром, по якому "прилетіли" дрони СБУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

1 червня 2025 року дрони атакували чотири аеродроми росіян. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на українські OSINT-спільноти та моніторингові Telegram-канали.

Так, 1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Особливий інтерес в Українців викликало ураження аеродрому "Бєлая". який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною. Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.

Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:

  • 39 Ту-22М3;
  • 30 МіГ-31;
  • 7 Ту-160;
  • 6 Ту-95МС;
  • 2 Іл-78М;
  • 6 Ан-26;
  • 2 Ан-12

Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з’явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.

На знімку чітко видно, що 3 Ту-95МС були вщент знищено і один пошкоджено. Крім того, під нищівний удар потрапив один Ту-22М3.

СБУ атакувала російські аеродроми

1 червня 2025 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російських військових аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники

Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Івановській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Росавіація Війна в Україні
NEWS
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів