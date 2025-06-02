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Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

Россия, Понедельник 02 июня 2025 05:23
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Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия Фото: Аэродром, по которому "прилетели" дроны СБУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

1 июня 2025 года дроны атаковали четыре аэродрома россиян. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинские OSINT-сообщества и мониторинговые Telegram-каналы.

Так, 1 июня под атаки дронов попали чотири военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Особый интерес у Украинцев вызвало поражение аэродрома "Белая", который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Именно туда в последнее время были передислоцированы большинство Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Известно, что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:

  • 39 Ту-22М3;
  • 30 МиГ-31;
  • 7 Ту-160;
  • 6 Ту-95МС;
  • 2 Ил-78М;
  • 6 Ан-26;
  • 2 Ан-12

Очевидцы ранее заявили, что прозвучало более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.

На снимке четко видно, что 3 Ту-95МС были полностью уничтожены и один поврежден. Кроме того, под сокрушительный удар попал один Ту-22М3.

СБУ атаковала российские аэродромы

1 июня 2025 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина", направленную на поражение российских военных аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики

Ударам подверглись по меньшей мере четыре военных аэродрома в России, в частности в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях.

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