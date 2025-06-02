Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

1 июня 2025 года дроны атаковали четыре аэродрома россиян. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинские OSINT-сообщества и мониторинговые Telegram-каналы.

Так, 1 июня под атаки дронов попали чотири военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Особый интерес у Украинцев вызвало поражение аэродрома "Белая", который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Именно туда в последнее время были передислоцированы большинство Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Известно, что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:

39 Ту-22М3;

30 МиГ-31;

7 Ту-160;

6 Ту-95МС;

2 Ил-78М;

6 Ан-26;

2 Ан-12

Очевидцы ранее заявили, что прозвучало более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.

Сегодня украинская разведка, по сообщениям, запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, которые были размещены вблизи российских авиабаз. Сегодня утром я задал несколько сборов через @umbraspace и первые снимки уже начали обрабатывать. Какой замечательный успех в хорошо выполненной... pic.twitter.com/LzXulw8jnK - Chris Biggers (@CSBiggers) 2 июня 2025 г .

На снимке четко видно, что 3 Ту-95МС были полностью уничтожены и один поврежден. Кроме того, под сокрушительный удар попал один Ту-22М3.