Русский язык не собственность России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. По его словам, языковой вопрос - это сугубо политический вопрос.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию форума.
Президент рассказал, что спорил с людьми, которые говорили, что украиноязычные воевали с русскоязычными. По его словам, за независимость Украины погибли много русскоязычных украинцев, а языковым вопросом манипулирует Российская Федерация.
"Русский язык не является собственностью России. Я так считаю", - заявил Зеленский.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с Украиной. По словам Путина, Россия готова обсуждать самые сложные вопросы, но есть условие.
Отметим, вчера на сайте Кремля опубликовали статью Путина об Украине.