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Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"

Новина українською →
Москва, Понедельник 12 июля 2021 17:21
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин считает современную Украину "детищем советской эпохи". По его мнению, она создавалась якобы за счет исторической России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Путина об Украине.

В его статье говорится о том, что именно Владимир Ленин в 1918 убедил так называемую Донецко-Криворожскую республику действовать в составе Украины. Эта республика была провозглашена на территории нынешних юго-восточных областей.

В 1939 году после раздела Польши в состав УССР включили западноукраинские земли, в 1940 году - Бессарабию и Северную Буковину, в 1948 году - черноморский остров Змеиный, а в 1954 году - Крым.

Кроме того, он напомнил, что в 1945 году Закарпатская Украина выступала за присоединение в РСФСР или вступление в Советских Союз на правах отдельной республики, но ее включили в состав Украинской ССР.

"Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - отметил Путин.

Напомним, ранее в Кремле назвали Украину несамостоятельным государством, которое якобы отдали под "внешнее управление Запада".

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Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
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