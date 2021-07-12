Россия открыта к диалогу с Украиной. Путин назвал условие

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с Украиной. По словам Путина, Россия готова обсуждать самые сложные вопросы, но есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Путина об Украине .

Как отметил Путин, российская сторона должна понимать, что Украина отстаивает свои национальные интересы, а не чужие.

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является оружием в чьих-то руках для борьбы с нами", - говорится в статье.

Путин добавил, что Россия "с уважением относимся к украинскому языку и традициям", а также к стремлению украинцев "видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным".