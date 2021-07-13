Російська мова не власність Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська мова не є власністю Росії. За його словами, питання мови - це суто політичне питання.
Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію форуму.
Президент розповів, що сперечався з людьми, які говорили, що українськомовні воювали з російськомовними. За його словами, за незалежність України полягло багато російськомовних українців, а питанням мови маніпулює Російська Федерація.
"Російська мова не є власністю Росії. Я так вважаю", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з Україною. За словами Путіна, Росія готова обговорювати найскладніші питання, але є умова.
Зазначимо, вчора на сайті Кремля опублікували статтю Путіна про Україну.