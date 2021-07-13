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Російська мова не власність Росії, - Зеленський

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська мова не є власністю Росії. За його словами, питання мови - це суто політичне питання.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію форуму.

Президент розповів, що сперечався з людьми, які говорили, що українськомовні воювали з російськомовними. За його словами, за незалежність України полягло багато російськомовних українців, а питанням мови маніпулює Російська Федерація.

"Російська мова не є власністю Росії. Я так вважаю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з Україною. За словами Путіна, Росія готова обговорювати найскладніші питання, але є умова.

Зазначимо, вчора на сайті Кремля опублікували статтю Путіна про Україну.

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