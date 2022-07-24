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"Русский мир" доказывает свою кровожадность. У Зеленского опровергли любимую пропаганду РФ

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты цинично уничтожают русскоязычные города Украины, несмотря на то, что пропагандисты продвигают тезис о том, что русскоязычное население здесь притесняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

""Русскоязычное население притесняют!"- любимый лживый повод сценаристов войн из России, чтобы нападать на других... Реальность - наиболее цинично Москва уничтожает в Украине именно... русскоязычные города. Как Харьков", - написал он.

Подоляк добавил, что этим "русский мир" доказывает свою некрофилию и кровожадность.

Напомним, захватчики в Херсоне заставляют местных перерегистрировать бизнес, но для этого надо получить паспорт РФ.

Кроме того, оккупанты недовольны отношением к ним со стороны высшего руководства и боятся заключения в случае дезертирства.

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Ирина ПодолякРоссийская Федерация