"Русский мир" доказывает свою кровожадность. У Зеленского опровергли любимую пропаганду РФ

Оккупанты цинично уничтожают русскоязычные города Украины, несмотря на то, что пропагандисты продвигают тезис о том, что русскоязычное население здесь притесняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

""Русскоязычное население притесняют!"- любимый лживый повод сценаристов войн из России, чтобы нападать на других... Реальность - наиболее цинично Москва уничтожает в Украине именно... русскоязычные города. Как Харьков", - написал он.

Подоляк добавил, что этим "русский мир" доказывает свою некрофилию и кровожадность.