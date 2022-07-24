"Русский мир" доводить свою кровожерливість. У Зеленського спростували улюблену пропаганду РФ

Окупанти цинічно знищують російськомовні міста України, незважаючи на те, що пропагандисти просувають тезу про те, що російськомовне населення тут зазнає утисків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

""Російськомовне населення зазнає утисків!" - улюблений брехливий привід сценаристів війн з Росії, щоб нападати на інших… Реальність - найбільш цинічно Москва знищує в Україні саме... російськомовні міста. Як Харків", - написав він.

Подоляк додав, що цим "русский мир" доводить свою некрофілію і кровожерливість.