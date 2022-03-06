"Русские домой": в Бердянске и Геническе прошли антиоккупационные митинги
Фото: в Геническе прошел митинг против оккупации (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Жители городов Бердянск Запорожской области и Геническ Херсонской области 6 марта вышли на митинги. Горожане выступили против российских оккупантов.
Про этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
Отмечается, что несколько сотен местных жителей собрались в центре городов и прошли маршем. Они демонстрировали государственные флаги, скандируя гимн Украины. Также мирные жители кричали "русские домой".
Напомним, сегодня на митинг также вышли жители временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.
Ранее антиоккупационные митинги прошли в Херсоне и Мелитополе.
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