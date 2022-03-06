"Росіяни додому" : у Бердянську та Генічеську пройшли антиокупаційні мітинги
Фото: у Генічеську пройшов мітинг проти окупації (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Жителі міст Бердянськ Запорізької області та Генічеськ Херсонської області 6 березня вийшли на мітинги. Городяни виступили проти російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.
Відзначається, що кілька сотень місцевих жителів зібралися в центрі міст і пройшли маршем. Вони демонстрували державні прапори, скандуючи гімн України. Також мирні жителі кричали "росіяни додому".
Нагадавши, сьогодні на мітинг також вийшли жителі тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.
Раніше антиокупаційні мітинги пройшли в Херсон і Мелітополь.
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