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В Мелитополе жители вышли на митинг против российской оккупации

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Мелитополь, Пятница 04 марта 2022 15:27
В Мелитополе жители вышли на митинг против российской оккупации Фото: в Мелитополе прошел митинг против оккупации (news.mspravka.info)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Мелитополе местные жители устроили массовый митинг. Они вышли на улицы, чтобы остановить захват города россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Наш Город.

Отмечается, что протест начался около 12:00 в пятницу, 4 марта. Местные жители собрались на площади Победы и начали шествие. Колонна с украинскими флагами прошла по центру и отправилась в сторону микрорайона.

Мирные жители кричали "ганьба" и требовали оккупантов покинуть их город.

Напомним, 2 марта в Мелитополь Запорожской области зашла колонна вражеской техники. Российские войска оккупировали город.

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