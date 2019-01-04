Русская Православная Церковь продолжит существовать в Украине, - Епифаний

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

ПЦУ не против существования РПЦ

Предстоятель новой независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Deutsche Welle с митрополитом.

Епифаний отметил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

"Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем... Архиерей или священник с общиной должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ", - сказал Епифаний.

Он также добавил, что после Объеденительного собора двери ПЦУ открыты для всех православных Украины.

"Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской Православной Церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить о определенную стратегию, то она должна строиться на евангельских принципах любви, мира, взаимопонимания, братского взаимоуважения", - сказал митрополит.

Отметим, после проведения Объеденительного собора приходы Московского патриархата постепенно объявляют о переходе к ПЦУ.

РБК-Украина сообщало, что церковная община Московского патриархата села Скибин Жашковского района (Черкасская обл.) первой в области перешла к поместной Православной церкви Украины (ПЦУ).