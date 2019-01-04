Російська Православна Церква продовжить існувати в Україні, - Епіфаній

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

ПЦУ не проти існування РПЦ

Предстоятель нової незалежної Православної церкви України митрополит Епіфаній наголосив, що в Україні буде в подальшому існувати Російська Православна Церква і буде багато бажаючих залишатись там. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Deutsche Welle з митрополитом.

Епіфаній зазначив, що всі віряни в Україні повинні добровільно обирати свій релігійний центр.

"Ми розуміємо, що в Україні буде в подальшому існувати Російська Православна Церква і буде багато бажаючих залишатись там, але ми проти цього нічого не маємо… Архієрей з єпархією чи священник з громадою повинні визначитися. Якщо вони на загальних зборах вирішують, що хочуть добровільно долучитися до новоствореної ПЦУ, відповідно звертаються до нас, і ми приймаємо їх вже у нашу структуру єдиної ПЦУ", - сказав Епіфаній.

Він також додав, що після Об'єднавчого собору двері ПЦУ відкриті для всіх православних України.

"Ми запрошуємо всіх представників, які зараз знаходяться в лоні Російської Православної Церкви, щоб вони приєдналися до незалежної ПЦУ. Якщо говорити про певну стратегію, то вона повинна будуватися на євангельських засадах любові, миру, порозуміння, братської взаємоповаги", - сказав митрополит.

Зазначимо, після проведення Об'єднавчого собору парафії Московського патріархату поступово оголошують про перехід до ПЦУ.

РБК-Україна повідомляло, що церковна громада Московського патріархату села Скибин Жашківського району (Черкаська обл.) першою в області перейшла до помісної Православної церкви України (ПЦУ).