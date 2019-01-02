В Черкасской области первый приход московской церкви перешел в ПЦУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще три села в Жашковском районе области готовят документы на переход

Церковная община Московского патриархата села Скибин Жашковского района (Черкасская обл.) первой в области перешла в поместную Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Сиверщина".

По информации издания, в Скибине проживает две тысячи человек, большинство - прихожане храма Святой великомученицы Параскевы, все, присутствующие на церковном собрании, высказались за выход из церкви Московского патриархата.

Языком богослужения данного прихода пока останется церковно-славянский, однако впоследствии планируют перейти на украинский.

Отмечается, что еще три села в Жашковском районе готовят документы на переход.

Напомним, 26 декабря первая община УПЦ Московского Патриархата на Тернопольщине перешла в поместную Православную церковь Украины.

По словам предстоятеля ПЦУ Епифания, подписание томоса для Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения вселенского патриарха Варфоломея и Епифания.