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"Руський мір" в Бахмуті. Подоляк показав наслідки російських обстрілів міста

Фото: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 травня, в Офісі президента України показали наслідки російської агресії на прикладі зруйнованого Бахмуту в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк показав відео з кадрами зі зруйнованого Бахмуту, наголошуючи, що це не кадри з часів Другої світової війни, це відео зняте просто зараз в XXI столітті.

"Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це Бахмут у XXI столітті. Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори й треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте "кіно" про "руський мир" у Бахмуті", - наголосив радник.

Нагадаємо, вчора ССО оприлюднили нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними снарядами.

Напередодні бійці ССО опублікували кадри з палаючого Бахмута.

Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

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Війна Росії проти УкраїниБахмут