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"Русский мир" в Бахмуте. Подоляк показал последствия российских обстрелов города

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, в офисе президента Украины показали последствия российской агрессии на примере разрушенного Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк показал видео с кадрами из разрушенного Бахмута, отмечая, что это не кадры со времен Второй мировой войны, это видео снято прямо сейчас в XXI веке.

"Это не Вторая мировая, а здесь и сейчас. Это то, что делает Россия. Это Бахмут в XXI веке. Гуманизм, международное право, мирные переговоры и нужно что-то искать за столом переговоров? Когда в очередной раз будут сказаны ритуальные слова, просто посмотрите" кино "о "русском мире" в Бахмуте", - подчеркнул советник.

Напомним, вчера ССО обнародовали новые кадры обстрелов Бахмута фосфорными снарядами.

Накануне бойцы ССО опубликовали кадры из горящего Бахмута.

Как сообщалось, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая.

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Война России против УкраиныБахмут