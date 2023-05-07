"Руський мір" в Бахмуті. Подоляк показав наслідки російських обстрілів міста

Сьогодні, 7 травня, в Офісі президента України показали наслідки російської агресії на прикладі зруйнованого Бахмуту в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк показав відео з кадрами зі зруйнованого Бахмуту, наголошуючи, що це не кадри з часів Другої світової війни, це відео зняте просто зараз в XXI столітті.

Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це #Бахмут у ХХІ столітті… Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори і треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте «кіно» про «руський мир» у Бахмуті. https://t.co/WiHm7w6Rll — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2023

"Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це Бахмут у XXI столітті. Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори й треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте "кіно" про "руський мир" у Бахмуті", - наголосив радник.

Нагадаємо, вчора ССО оприлюднили нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними снарядами.

Напередодні бійці ССО опублікували кадри з палаючого Бахмута.

Як повідомлялося, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

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