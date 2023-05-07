ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Русский мир" в Бахмуте. Подоляк показал последствия российских обстрелов города

Новина українською →
Бахмут, Воскресенье 07 мая 2023 22:04
"Русский мир" в Бахмуте. Подоляк показал последствия российских обстрелов города Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, в офисе президента Украины показали последствия российской агрессии на примере разрушенного Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк показал видео с кадрами из разрушенного Бахмута, отмечая, что это не кадры со времен Второй мировой войны, это видео снято прямо сейчас в XXI веке.

"Это не Вторая мировая, а здесь и сейчас. Это то, что делает Россия. Это Бахмут в XXI веке. Гуманизм, международное право, мирные переговоры и нужно что-то искать за столом переговоров? Когда в очередной раз будут сказаны ритуальные слова, просто посмотрите" кино "о "русском мире" в Бахмуте", - подчеркнул советник.

Напомним, вчера ССО обнародовали новые кадры обстрелов Бахмута фосфорными снарядами.

Накануне бойцы ССО опубликовали кадры из горящего Бахмута.

Как сообщалось, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Бахмут
NEWS
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой