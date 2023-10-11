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Руні повернувся в чемпіонат Англії: де працюватиме легенда МЮ

Бірмінгем, Середа 11 жовтня 2023 14:29
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Руні повернувся в чемпіонат Англії: де працюватиме легенда МЮ Фото: Вейн Руні два роки відпрацював у МЛС (facebook.com/dcunited)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Бірмінгем Сіті" оголосив про призначення Вейна Руні на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Наразі шоста команда Чемпіоншипу провела зміни на тренерському містку. 37-річний колишній нападник збірної Англії замінив на посаді співвітчизника Джона Юстаса.

Руні підписав із "синіми" контракт на 3,5 роки. До свого тренерського штабу англієць запросив Ешлі Коула, Джона О'Ші, Карла Робінсона та Піта Шаттлворта. Із воротарями продовжить працювати Майк Тейлор.

"Бірмінгем" стане другим досвідом Руні на батьківщині. У 2020-2022 рр. він тренував "Дербі Каунті". Натомість з липня минулого року до початку жовтня цьогоріч англієць очолював американський "Ді Сі Юнайтед".

Хто такий Вейн Руні

Уродженець Ліверпуля, вихованець місцевого "Евертона". На дорослому рівні дебютував за "ірисок" у 16 років.

Після двох сезонів на "Гудісон Парк" був проданий до "Манчестер Юнайтед" за 37 млн євро. У складі "червоних дияволів" провів 13 сезонів і став найкращим бомбардиром в історії манкуніанців. Здобув із МЮ 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08, виграв Лігу Європи 2016/17 та Клубний чемпіонат світу-2008.

На схилі кар'єри захищав кольори "Евертона", "Ді Сі Юнайтед" і "Дербі Каунті". У сезоні 2020/21 був граючим тренером останніх. У лавах збірної Англії – 120 матчів, 53 голи.

До слова, напередодні екс-лідер "Челсі" Азар завершив кар'єру на професіональному рівні.

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Чемпіонат Англії Уейн Руни
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