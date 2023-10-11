Руни вернулся в чемпионат Англии: где будет работать легенда МЮ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Шестая команда Чемпионшипа провела изменения на тренерском мостике. 37-летний бывший нападающий сборной Англии заменил в должности соотечественника Джона Юстаса.

Руни подписал с "синими" контракт на 3,5 года. В свой тренерский штаб англичанин пригласил Эшли Коула, Джона О'Ши, Карла Робинсона и Пита Шаттлворта. С вратарями продолжит работу Майк Тейлор.

"Бирмингем" станет вторым опытом Руни на родине. В 2020-2022 гг. он тренировал "Дерби Каунти". С июля прошлого года до начала октября англичанин возглавлял американский "Ди Си Юнайтед".

Кто такой Уэйн Руни

Уроженец Ливерпуля, воспитанник местного "Эвертона". На взрослом уровне дебютировал за "ирисок" в 16 лет.

После двух сезонов на "Гудисон Парк" был продан в "Манчестер Юнайтед" за 37 млн евро. В составе "красных дьяволов" провел 13 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории манкунианцев. Завоевал с МЮ 5 чемпионских титулов, Кубок Англии, 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка Англии, триумфовал в Лиге чемпионов 2007/08, выиграл Лигу Европы 2016/17 и Клубный чемпионат мира-2008.

На склоне карьеры защищал цвета "Эвертона", "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти". В сезоне 2020/21 был играющим тренером последних. В рядах сборной Англии – 120 матчей, 53 гола.