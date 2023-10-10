У 32 роки. Колишній лідер "Челсі" завершив кар'єру після провалу в "Реалі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

32-річний бельгієць остаточно припинив виступи на професіональному рівні. Його ігрова кар'єра тривала 16 сезонів.

"Ви повинні прислухатися до себе та вчасно казати "стоп". Після 16-ти років і понад 700-та зіграних матчів я вирішив завершити кар'єру професіонала. Я зміг втілити в життя свою мрію, я грав і отримував насолоду на багатьої полях по цілому світу", – заявив Азар.

Влітку хавбек став вільним агентом. "Реал" достроково розірвав із ним контракт, а нову команду бельгієць собі не підшукав. На "Сантьяго Бернабеу" Азар провів останні 4 роки кар'єри.

Хто такий Еден Азар

Народився в Ла-Лув'єрі у футбольній сім'ї, вихованець "Лілля". Ідол дитинства – Зінедін Зідан. На дорослому рівні дебютував у сезоні 2007/08.

Привів "догів" до чемпіонського титулу Ліги 1 у сезоні 2010/11. Через рік перебрався до "Челсі", де став лідером команди та провів 7 успішних сезонів. Завоював із "синіми" 2 чемпіонства в АПЛ, Кубок Англії, Кубок ліги та двічі тріумфував у Лізі Європи. До "Реала" переїхав за 115 млн євро.

Освоїтися в Мадриді так і не зумів. Загалом провів 76 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 12 асистів. Здобув із "Реалом" низку трофеїв, зокрема і виграв Лігу чемпіонів 2021/22, але ніколи не був основним виконавцем.

У складі збірної Бельгії дебютував у 2008 році. Зіграв за "червоних дияволів" 126 поєдинків (33 голи) та став бронзовим призером ЧС-2018.