Румынского дипломата назначили и.о. директора МАРАТЭ

Фото: Корнел Ферута (flickr.com iaea_imagebank)

И.о. директора МАРАТЭ стал Корнел Ферута

Исполняющим обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назначен румынский дипломат Корнел Ферута. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщили в агенстве, Ферута будет находиться в должности до тех пор, пока страны-члены не согласуют кандидатуру нового президента организации. О том, когда это произойдет не сообщается.

Ферута в прошлом работал в дипломатической службе своей страны. Он руководил международным агентством ядерной энергии с 2009 года.

Напомним, накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. В последнее время Амано имел серьезные проблемы со здоровьем, поэтому планировал досрочно оставить свою должность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МАГАТЭ в начале июля созывало экстренное заседание для обсуждения ситуации по ядерной программе Ирана после того, как было подтверждено нарушение положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В частности, Иран впервые превысил лимит хранения обогащенного урана. Страны Евросоюза уже обратились к Тегерану с предостережением от дальнейших нарушений СВПД.

Напомним, конфликт США и Ирана обострился после отказа со стороны Тегерана выполнять часть обязательства в рамках СВПД. В ответ на такие действия в мае 2018 Дональд Трамп заявил, что Америка вышла из договора в одностороннем порядке. Вашингтон также ужесточил санкции против Ирана.