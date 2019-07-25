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Румунського дипломата призначили в.о. директора МАРАТЭ

Новини » Енергетика    25.07.2019 - 21:10
Румунського дипломата призначили в.о. директора МАРАТЭ
Фото: Корнел Ферута (flickr.com iaea_imagebank)

В.о. директора МАРАТЭ став Корнел Ферута

Виконуючим обов'язків глави Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) призначений румунський дипломат Корнел Ферута. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомили в агентстві, Ферута буде перебувати на посаді до тих пір, поки країни-члени не узгодять кандидатуру нового президента організації. Про те, коли це відбудеться не повідомляється.

Ферута в минулому працював в дипломатичній службі своїй країні. Він керував міжнародним агентством з ядерної енергії з 2009 року.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер у віці 72 років. Останнім часом Амано мав серйозні проблеми зі здоров'ям, тому планував достроково залишити свою посаду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МАГАТЕ на початку липня скликав екстрене засідання для обговорення ситуації щодо ядерної програми Ірану після того, як було підтверджено порушення положень Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Зокрема, Іран вперше перевищив ліміт зберігання збагаченого урану. Країни Євросоюзу вже звернулися до Тегерану з застереженням від подальших порушень СВПД.

Нагадаємо, конфлікт США і Ірану загострилася після відмови з боку Тегерана виконувати частину зобов'язання в рамках СВПД. У відповідь на такі дії у травні 2018 Дональд Трамп заявив, що Америка вийшла з договору в односторонньому порядку. Вашингтон також посилив санкції проти Ірану.

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