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Умер гендиректор МАГАТЭ

Новости » Общество    22.07.2019 - 16:07
Умер гендиректор МАГАТЭ
Фото: Юкия Амано

В последнее время Юкия Амано жаловался на проблемы со здоровьем

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 72-летний Юкия Амано умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что в последнее время Амано имел серьезные проблемы со здоровьем, поэтому планировал досрочно оставить свою должность.

"В связи со смертью Амано на зданиях штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене приспущен флаг Организации Объединенных Наций", - передает агентство новостей dpa.

Отметим, за период работы Амано во главе МАГАТЭ в 2015 году была заключена сделка по ядерной программе Ирана, которая разрешает Тегерану использовать ядерную энергию в мирных целях, но запрещает вести разработку ядерного оружия. 

Как сообщало РБК-Украина, МАГАТЭ в начале июля созывало экстренное заседание для обсуждения ситуации по ядерной программе Ирана после того, как было подтверждено нарушение положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В частности, Иран впервые превысил лимит хранения обогащенного урана. Страны Евросоюза уже обратились к Тегерану с предостережением от дальнейших нарушений СВПД.

Напомним, конфликт США и Ирана обострился после отказа со стороны Тегерана выполнять часть обязательства в рамках СВПД. В ответ на такие действия в мае 2018 Дональд Трамп заявил, что Америка вышла из договора в одностороннем порядке. Вашингтон также ужесточил санкции против Ирана.

 

 

 

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