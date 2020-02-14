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Румынская церковь заявила о согласии с автокефалией ПЦУ

Новости » Политика     14.02.2020 - 11:34
Румынская церковь заявила о согласии с автокефалией ПЦУ
Фото: предстоятель Румынской церкви патриарх Даниил (wikipedia.org)

Румынская церковь настаивает на консенсусе между Константинополем и Москвой

Румынская православная церковь согласна с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), но выступает за консенсус между Вселенским и Московским патриархатами. Об этом пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.

Сообщается, что Синод Румынской церкви на минувшем заседании принял решение о согласии с предоставлением автокефалии. В то же время подчеркивается, что по украинскому вопросу РПЦ и Константинополь должны достигнуть консенсуса.

Также сообщается, что Румынская церковь направит своих делегатов на всеправославную встречу в Аммане, инициированную патриархом Иерусалимским Феофилом.

Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что Румынская православная церковь может признать ПЦУ, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин. Кроме того, православный Бухарест выступает за создание румынского викариата в составе ПЦУ.

Отметим, предстоятель ПЦУ Епифаний ранее заявлял, что Русская православная церковь последней признает украинскую автокефалию.

"Она будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем (признания, - ред.) от остальных поместных православных церквей - Румынской, Болгарской, Грузинской и других", - отметил он.

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