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Румунська церква заявила про згоду з автокефалією ПЦУ

Новини » Політика     14.02.2020 - 11:34
Румунська церква заявила про згоду з автокефалією ПЦУ
Фото: предстоятель Румунської церкви патріарх Даниїл (wikipedia.org)

Румунська церква наполягає на консенсусі між Константинополем і Москвою

Румунська православна церква згодна з наданням автокефалії Православній церкві України (ПЦУ), але виступає за консенсус між Вселенським і Московським патріархатами. Про це пише грецьке агентство церковних новин Romfea.

Повідомляється, що Синод Румунської церкви на минулому засіданні прийняв рішення про згоду з наданням автокефалії. Водночас підкреслюється, що з українського питання РПЦ і Константинополь повинні досягти консенсусу.

Також повідомляється, що Румунська церква направить своїх делегатів на всеправославну зустріч в Аммані, ініційовану патріархом Єрусалимським Феофілом.

Нагадаємо, в лютому 2019 року повідомлялося, що Румунська православна церква може визнати ПЦУ, якщо українська влада забезпечить права і свободи румунських громад. Крім того, православний Бухарест виступає за створення вікаріату румунської в складі ПЦУ.

Зазначимо, предстоятель ПЦУ Епіфаній раніше заявляв, що Російська православна церква останньої визнає українську автокефалію.

"Вона буде останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми зараз чекаємо (визнання, - ред.) від інших помісних православних церков - Румунської, Болгарської, Грузинської та інших", - зазначив він.

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