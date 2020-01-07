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Епифаний надеется на скорое признание ПЦУ со стороны еще четырех церквей

Новости » Политика     07.01.2020 - 11:18
Епифаний надеется на скорое признание ПЦУ со стороны еще четырех церквей
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Поместные церкви продолжат признание ПЦУ в 2020 году

Православную церковь Украины (ПЦУ) в 2020 году могут признать еще четыре поместные церкви. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

По его словам, в нынешнем году продолжится процесс признания Православной церкви Украины.

"Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви", - отметил Епифаний.

Напомним, ранее Русская православная церковь (РПЦ) официально разорвала связи с Александрийским патриархатом из-за признания автокефалии ПЦУ. Патриархат Александрии и всей Африки признал автокефалию новой украинской церкви в ноябре 2019 года

Помимо александрийских иерархов Русская православная церковь разорвала связи с иерархами Элладской православной церкви, которые признали Православную церковь Украины. Греческая церковь направила письмо о признании ПЦУ, в котором отмечается, что теперь что между ними нет преград для евхаристического общения.

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