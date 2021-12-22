В Ивано-Франковской области произошло землетрясение
Фото: на Прикарпатье произошло землетрясение (GettyImages)
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.
Как сообщают в центре, по классификации землетрясений это относится к едва ощутимым.
Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, предпоследнее - 15 декабря, с магнитудой 2,9.