В Румынию прибыли первые военные США в рамках усиления войск НАТО

Указано, что в целом весь контингент войск, который ожидает страна в рамках усиления сил НАТО, будет включать около 1000 военных.

"Первые американские войска для усиления союзников НАТО на восточном фланге на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины прибыли в Румынии", - сказал Данку.

По его словам, в Румынию прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.

"Более 100 солдат США вместе с нашими специалистами по логистике готовятся, а это значит, что вскоре прибудет остальные войска", - подытожил Данку.