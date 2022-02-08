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До Румунії прибули перші військові США в рамках посилення військ НАТО

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Румунії Васіле Данку заявив, що до країни прибули перші американські військові для підсилення східного флангу НАТО на тлі загрози нового російського вторгнення РФ в Україну. Мова йде про сотню солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що загалом весь контингент військ, який очікує країна в рамках посилення сил НАТО, включатиме близько 1000 військових.

"Перші американські війська для посилення союзників НАТО на східному фланзі на тлі нарощування російських військ поблизу кордонів України прибули до Румунії", - сказав Данку.

За його словами, до Румунії прибули 100 американських військових, які займуться питаннями розквартирування.

"Понад 100 солдатів США разом із нашими фахівцями з логістики готуються, а це означає, що незабаром прибуде решта військ", - підсумував Данку.

Нагадаємо, США перекидають додатковий контингент з 8 500 військових в країни Східної Європи, близько 2 000 розмістяться в Польщі.

При цьому в Білому домі допускають відправку додаткових сил США в Європу.

Разом з тим Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена працює над збільшенням військової допомоги Україні.

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