В Румынию прибыли немецкие истребители Eurofighter в рамках миссии НАТО

Истребители Eurofighter Военно-воздушных сил Германии прибыли 17 февраля на авиабазу на востоке Румынии. Боевые самолеты войдут в состав группы усиления миссии НАТО по развертыванию на восточных флангах Альянса дополнительных войск на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, три истребителя Eurofighter и около 60 немецких солдат присоединятся к итальянским и румынским силам для выполнения задач по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель. Они будут находиться на авиабазе Михаил-Когэлничану, расположенной возле Черного моря.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы, в том числе в Румынии.
Отметим, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Украину призвала Россию отвести войска от границы и перейти к решению конфликта дипломатическим путем.