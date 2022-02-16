НАТО планирует разместить в Восточной Европе новые боевые группы, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы. Он уточнил, что их могут направить в Румынию и Черноморский регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга .

"Министры (обороны стран НАТО - ред.) обсудили новые варианты усиления нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении развертывания новых боевых групп в Восточной Европе", - сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания глав оборонных ведомств Альянса.

По его словам, в случае одобрения новые боевые группы НАТО будут направлены в Румынию и страны Черноморского региона. Столтенберг добавил, что Альянс пока не видит никаких признаков деэскалации на границе Украины, несмотря на заявления России об отводе войск.

"Информация, которой мы делимся, также подтверждается открытыми источниками. Со спутниковыми снимками с коммерческих аппаратов, поэтому я думаю, что это довольно сложно оспорить", - уточнил генсек НАТО.