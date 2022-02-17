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До Румунії прибули німецькі винищувачі Eurofighter в рамках місії НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Винищувачі Eurofighter Військово-повітряних сил Німеччини прибули 17 лютого на авіабазу на сході Румунії. Бойові літаки увійдуть до складу групи посилення місії НАТО з розгортання на східних флангах Альянсу додаткових військ на тлі нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, три винищувачі Eurofighter і близько 60 німецьких солдатів приєднаються до італійських і румунських сил для виконання завдань з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів. Вони знаходитимуться на авіабазі Михайло-Когелнічану, розташованій біля Чорного моря.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи, в тому числі в Румунії.

Зазначимо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас в ході візиту в Україну закликала Росію відвести війська від кордону і перейти до вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

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