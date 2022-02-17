В Румынию прибыли немецкие истребители Eurofighter в рамках миссии НАТО

Истребители Eurofighter Военно-воздушных сил Германии прибыли 17 февраля на авиабазу на востоке Румынии. Боевые самолеты войдут в состав группы усиления миссии НАТО по развертыванию на восточных флангах Альянса дополнительных войск на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.