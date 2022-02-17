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В Румынию прибыли немецкие истребители Eurofighter в рамках миссии НАТО

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Бухарест, Четверг 17 февраля 2022 21:59
В Румынию прибыли немецкие истребители Eurofighter в рамках миссии НАТО Фото: немецкие истребители Eurofighter прибыли в Румынию (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Истребители Eurofighter Военно-воздушных сил Германии прибыли 17 февраля на авиабазу на востоке Румынии. Боевые самолеты войдут в состав группы усиления миссии НАТО по развертыванию на восточных флангах Альянса дополнительных войск на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, три истребителя Eurofighter и около 60 немецких солдат присоединятся к итальянским и румынским силам для выполнения задач по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель. Они будут находиться на авиабазе Михаил-Когэлничану, расположенной возле Черного моря.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы, в том числе в Румынии.

Отметим, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Украину призвала Россию отвести войска от границы и перейти к решению конфликта дипломатическим путем.

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