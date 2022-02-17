ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Румунії прибули німецькі винищувачі Eurofighter в рамках місії НАТО

Новость на русском →
Бухарест, Четвер 17 лютого 2022 21:59
До Румунії прибули німецькі винищувачі Eurofighter в рамках місії НАТО Фото: німецькі винищувачі Eurofighter прибули до Румунії (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Винищувачі Eurofighter Військово-повітряних сил Німеччини прибули 17 лютого на авіабазу на сході Румунії. Бойові літаки увійдуть до складу групи посилення місії НАТО з розгортання на східних флангах Альянсу додаткових військ на тлі нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, три винищувачі Eurofighter і близько 60 німецьких солдатів приєднаються до італійських і румунських сил для виконання завдань з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів. Вони знаходитимуться на авіабазі Михайло-Когелнічану, розташованій біля Чорного моря.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи, в тому числі в Румунії.

Зазначимо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас в ході візиту в Україну закликала Росію відвести війська від кордону і перейти до вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Германия Румунія
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій