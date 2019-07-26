Румыния запретила транзит российской военной техники для Сербии

Власти Румынии не разрешили транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, так как это запрещают санкции Европейского союза, которые были введены за агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.

Ранее румынские власти заблокировали транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.

В Министерстве иностранных дел Румынии пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий.

Одно из условий - услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из Российской Федерации в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета Европейского союза об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.

По данным сербских СМИ, речь идет об отправке 30 танков и 30 БРДМ, которые Белград должен получить на основе контракта между Сербией и Россией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей.

Кроме того, правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на более чем миллиард евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене.