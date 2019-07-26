Румунія заборонила транзит російської військової техніки для Сербії

Влада Румунії не дозволили транзит через Дунай російської військової техніки для Сербії, так як це забороняють санкції Європейського союзу, які були введені за агресію РФ проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.

Раніше румунські влада заблокувала транзит російського транспорту з озброєннями через Дунай, не видавши на це ліцензію.

У Міністерстві закордонних справ Румунії пояснили, що для видачі транзитної ліцензії на перевезення військової продукції, яка за законом може видаватися тільки румунському оператору, необхідне дотримання кількох умов.

Одна з умов - послуги румунського оператора не повинні прямо або побічно відповідати інтересам фізичних або юридичних осіб з Російської Федерації у відповідності з рішенням 2014/512 / PESC Ради Європейського союзу про обмежувальні заходи у відповідь на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

"Цю умову не було виконано в цій ситуації, тому компетентні румунські власті не могли видати відповідну ліцензію", - заявили в МЗС Румунії.

За даними сербських ЗМІ, мова йде про відправку 30 танків і 30 БРДМ, які Белград повинен одержати на основі контракту між Сербією і Росією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу США, забороняють продаж американської зброї арабським країнам без схвалення законодавців.

Крім того, уряд Німеччині з початку 2019 року схвалив поставки зброї на більш ніж мільярд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, які беруть участь у війні в Ємені.