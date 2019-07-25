ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия арабским странам

Новости » Политика    25.07.2019 - 04:58
Трамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия арабским странам
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Конгрессмены пытались ограничить продажу оружия Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

В направленном в Конгресс объяснении президента говорится, что эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами".

В конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с "чрезвычайной ситуацией" из-за иранской угрозы.

В ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня, именно на них Трамп наложил вето.

Отмечается, что конгрессмены могут попытаться преодолеть вето, но при голосовании им необходимо заручиться большинством в две трети голосов, достичь которого считается маловероятным.

Напомним, правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на более чем миллиард евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене

Трамп обсудит с сенаторами санкции против Турции за покупку С-400, - WSJ В Конгрессе США заблокировали процедуру импичмента Трампа
Новости Украины продажаветоДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь