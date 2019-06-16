Германия продаст оружие странам-участницам войны в Йемене

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Запланированы поставки оружия на более 1 млрд евро

Правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на более миллиард евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщили в Министерстве экономики Германии, в период с 1 января по 5 июня Берлин утвердил 13 экспортных поставок оружия на 801,8 млн евро в Египет и 43 поставки в Объединенные Арабские Эмираты на сумму 206,1 млн евро.

Кроме того, несмотря на действие полного запрета на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, немецкое правительство одобрило поставки специальных внедорожников в Эр-Рияд на 831 тыс евро.

В общем с начала года были одобрены 122 поставки военных товаров общей суммой в 1,1 млрд евро для восьми стран альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может воспользоваться чрезвычайным правом, чтобы заключить соглашение о торговле оружием с Саудовской Аравией без согласия американского конгресса. Трамп собирается заключить 22 соглашения с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами на сумму 8 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что Германия продлила запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода. Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что запрет на поставки оружия Эр-Рияду будет действителен до 30 сентября.