ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Румыния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 11:03
Румыния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/eppofficial)

Чрезвычайное положение позволит привлекать новые ресурсы для борьбы с пандемией

Румыния, начиная с понедельника, 16 марта, вводит чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает Agerpress.

Соответствующий указ президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в субботу, 14 марта. Он отметил, что чрезвычайное положение позволит выделить новые ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.

"Таким образом, у правительства будет возможность выделить больше денег для сферы здравоохранения, больше денег на лекарства, больше денег на абсолютно необходимое медицинское оборудование. Точно так же эта ситуация позволит совершать покупки в очень короткие сроки с упрощенными процедурами, предоставляя тем самым правительству все необходимые инструменты для наиболее эффективного управления кризисом, вызванным коронавирусом", - сказал Йоханнис.

Напомним, утром 16 марта в Министерство здравоохранения Украины подтвердило два новых случая инфицирования коронавирусом. Это стал пятый случай коронавируса в Украине, один из них летальный.

Отметим, в Украине с 16 марта закрыли границу для иностранцев из-за коронавируса. Ограничения будут действовать две недели, но могут быть продлены.

Во Франции рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 марта
Новости Украины Румыниячрезвычайное положениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь