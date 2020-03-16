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Минздрав подтвердил новые заражения коронавирусом в Украине

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 10:19
Минздрав подтвердил новые заражения коронавирусом в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Минздрав подтвердил новые заражения коронавирусом в Украине, вирус у двух женщин в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в Черновицкой области в двух женщин был лабораторно подтвержден COVID-19.

"Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Позже главный санврач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен. Однако он отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины.

Кроме того, на данный момент в Радомышле и Черновцах введен режим ЧС, в городах закрыты рынки, исключением является продуктовый сектор, а также ограничено движение общественного транспорта.

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