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Румунія запровадила надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 11:03
Румунія запровадила надзвичайний стан через коронавірус
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/eppofficial)

Надзвичайний стан дозволить залучати нові ресурси для боротьби з пандемією

Румунія, починаючи з понеділка, 16 березня, вводить надзвичайний стан в країні з-за пандемії коронавірусу у світі. Про це повідомляє Agerpress.

Відповідний указ президент Румунії Клаус Йоханніс підписав у суботу, 14 березня. Він зазначив, що надзвичайний стан дозволить виділити нові ресурси для боротьби з поширенням коронавірусу.

"Таким чином, в уряду буде можливість виділити більше грошей для сфери охорони здоров'я, більше грошей на ліки, більше грошей на абсолютно необхідне медичне обладнання. Точно так само ця ситуація дозволить здійснювати покупки в дуже короткі терміни з спрощеними процедурами, надаючи тим самим уряду всі необхідні інструменти для найбільш ефективного управління кризою, викликаним коронавірусом", - сказав Йоханнис.

Нагадаємо, вранці 16 березня в Міністерство охорони здоров'я України підтвердило два нових випадки інфікування коронавірусом. Це став п'ятий випадок коронавіруса в Україні, один з них летальний.

Зазначимо, в Україні з 16 березня закрили кордон для іноземців через коронавірус. Обмеження будуть діяти два тижні, але можуть бути продовжені.

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