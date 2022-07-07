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Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину, - премьер

Фото: румынский премьер Николае Чуке (facebook com IonelNicolaeCiuca)
Автор: Юлия Бойко

Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как заявил румынский премьер Николае Чуке во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора, этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.

"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", - сказал подчеркнул он.

Напомним, в июне Греция начала пробную прокачку азербайджанского газа в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора.

Его ввели в эксплуатацию после того, как российский "Газпром" отказался поставлять газ в Болгарию.

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