Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, - прем'єр

Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Як заявив румунський прем'єр Ніколає Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора, цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.

"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав підкреслив він.