Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, - прем'єр

Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як заявив румунський прем'єр Ніколає Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора, цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.
"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав підкреслив він.
Нагадаємо, в червні Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії по трубопроводу Комотіні - Стара Загора.
Його ввели в експлуатацію після того, як російський "Газпром" відмовився постачати газ до Болгарії.
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