Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину, - премьер

Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Как заявил румынский премьер Николае Чуке во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора, этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.

"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", - сказал подчеркнул он.