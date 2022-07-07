Румыния сможет обеспечить поставки газа в Украину, - премьер
Румыния после запуска интерконнектора из Греции в Болгарию сможет обеспечить поставки газа в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Как заявил румынский премьер Николае Чуке во время визита в Грецию по случаю запуска интерконнектора, этот трубопровод чрезвычайно важен для газотранспортной сети Европы.
"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Молдовы", - сказал подчеркнул он.
Напомним, в июне Греция начала пробную прокачку азербайджанского газа в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора.
Его ввели в эксплуатацию после того, как российский "Газпром" отказался поставлять газ в Болгарию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.