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Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, - прем'єр

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Бухарест, Четвер 07 липня 2022 22:59
Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, - прем'єр Фото: румунський прем'єр Ніколає Чуке (facebook com IonelNicolaeCiuca)
Автор: Юлія Бойко

Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як заявив румунський прем'єр Ніколає Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора, цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.

"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав підкреслив він.

Нагадаємо, в червні Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії по трубопроводу Комотіні - Стара Загора.

Його ввели в експлуатацію після того, як російський "Газпром" відмовився постачати газ до Болгарії.

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