Румыния потеряла МиГ-21 и вертолет в районе Черного моря: экипаж не выжил

2 марта истребитель МиГ-21 Lancer, принадлежащий румынским ВВС, потерял связь с диспетчерской вышкой и пропал с радаров во время выполнения задания по воздушному патрулированию в Добрудже на юго-востоке Румынии.

На его поиски отправили вертолет IAR 330-Puma, однако он потерпел крушение в тот же вечер.

Трагедия произошла на фоне увеличения миссий воздушной полиции в Румынии после вторжения России в Украину. Несколько стран НАТО направили больше истребителей для участия в таких миссиях в Румынии.

"Военный вертолет типа IAR 330 - Puma 57-й авиабазы Mihail Kog ălniceanu срочно вылетел в поисково-спасательной миссии пилота самолета МиГ 21 Lancer. Вертолет потерял радиосвязь с базой около 20.44 и разбился в районе Гура Доброгей округа Констанца, примерно в 11 км от аэропорта", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Там уточнили, что в результате крушения погибло семь членов экипажа вертолета. Поисково-спасательная операция в отношении пилота МиГ 21 продолжаются.