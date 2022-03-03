UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Румыния потеряла МиГ-21 и вертолет в районе Черного моря: экипаж не выжил

Автор: Наталья Скороход

Румыния потеряла истребитель МиГ-21 в районе Черного моря. Также потерпел крушение вертолет, который отправился на его поиски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

2 марта истребитель МиГ-21 Lancer, принадлежащий румынским ВВС, потерял связь с диспетчерской вышкой и пропал с радаров во время выполнения задания по воздушному патрулированию в Добрудже на юго-востоке Румынии.

На его поиски отправили вертолет IAR 330-Puma, однако он потерпел крушение в тот же вечер.

Трагедия произошла на фоне увеличения миссий воздушной полиции в Румынии после вторжения России в Украину. Несколько стран НАТО направили больше истребителей для участия в таких миссиях в Румынии.

"Военный вертолет типа IAR 330 - Puma 57-й авиабазы Mihail Kog ălniceanu срочно вылетел в поисково-спасательной миссии пилота самолета МиГ 21 Lancer. Вертолет потерял радиосвязь с базой около 20.44 и разбился в районе Гура Доброгей округа Констанца, примерно в 11 км от аэропорта", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Там уточнили, что в результате крушения погибло семь членов экипажа вертолета. Поисково-спасательная операция в отношении пилота МиГ 21 продолжаются.

Напомним, что российские военные подбили румынский корабль в Черном море. С ним потеряли связь.

Также сообщалось, что украинцы просят НАТО закрыть воздушное пространство с Россией. Это помогло бы нашей стране эффективнее бороться с российским вторжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния